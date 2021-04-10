Айсен Николаев поделился хорошей новостью

С 26 апреля по 30 мая на портале госуслуг пройдёт онлайн-голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году на федеральные и республиканские средства.

Глава Якутии Айсен Николаев в своих социальных сетях поделился хорошей новостью и призвал жителей республики принять активное участие в голосовании и определить проект, который будет реализован.

«Мы, якутяне, всегда были и остаёмся активными гражданами. И сейчас у нас появилась возможность принять непосредственное участие в облагораживании общественных территорий, чтобы сделать наши любимые города и села более комфортными для жизни», – написал Айсен Николаев в Instagram.

Ил Дархан напомнил, что в голосовании примут участие проекты Якутска @ykt.city_2, Алдана @mo_aldan, Ленска @mo_gorodlensk, Мирного @adm_mirny, Нерюнгри @neru_today, Нюрбы @moya_nyurba, Олекминска admin_gorod_olekminsk, Покровска @pokrovsk_online, поселка Айхал @admaykhal, села Майя, Намцев @namsadm_official, Сунтара @suntarskiy_ulus и Чурапчи @mochurapchinsky.