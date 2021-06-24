Айсен Николаев поддержал инициативу чурапчинцев

Якутском алмазу будет присвоено имя первого врача из народа саха Прокопия Нестеровича СОКОЛЬНИКОВА. Об этом сообщил глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН в день проведения национального праздника Ысыах в онлайн режиме.

«В 2021 году в нашей республике и Чурапчинском улусе объявлен Годом здоровья, и в контексте прошлогодних событий, связанных со всемирной пандемией, особенно возросла роль медицины и практикующего врача. Ведь именно труд врача позволяет спасать жизни людей, оберегать их от болезней, быть примером нравственного и трудового долга. Отрадно, что наш выдающийся земляк Прокопий Нестерович Сокольников уже включен в список якутян, имена которых будут присвоены алмазам в рамках проекта «100 именных алмазов к 100-летию ЯАССР». Жизнь Прокопия Нестеровича Сокольникова – это яркий пример самоотверженности во благо народа», — прокомментировал Андрей Ноговицын.

Инициатива и ходатайство администрации района, коллектива больницы ГБУ РС (Я) «Чурапчинская ЦРБ им. П.Н.Сокольникова», общественного Совета при главе улуса о присвоении одному из добытых в республике алмазов имени первого якутского врача, патриота, общественного деятеля П.Н. Сокольникова поддержана главой республики Айсеном Николаевым.

Имя Прокопия Нестеровича Сокольникова уже включено в список якутян, имена которых будут присвоены алмазам в рамках проекта «100 именных алмазов к 100-летию ЯАССР».

Напомним, что в 2020 году, в честь 75-летия Великой Победы и в Год патриотизма был запущен проект «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии». На данный момент список якутян, имена которых будут присвоены алмазам, добытым на территории Якутии, сформирован и утвержден. В него вошли Герои Советского Союза и Герои Социалистического труда, имена которых не были увековечены в алмазах, а также исторические личности и выдающиеся государственные деятели республики.

П.Н. Сокольников первый врач из народа саха, организатор здравоохранения, пропагандист и популяризатор здорового образа жизни, кавалер ордена Святой Анны, Святого Станислава III степени, был награжден памятной медалью в честь 300-летия дома Романовых, соратник писателя Л.Н. Толстого. Во время работы в Чурапче Прокопий Нестерович построил первую типовую больницу, в то время это было прогрессивным явлением на селе, а в 1912 году — больничный комплекс. Начал основание сети лечебно-профилактических учреждений. Открыл филиалы фельдшерского пункта в с.Черкех (1906г) и с.Чычымах (1913г), увеличил количество медперсонала до 5 человек. Принял участие на 1 объединенном съезде врачей и фельдшеров. На протяжении 18 лет он внедрял лучшие традиции земской медицины, своим бескорыстным трудом и высоким профессионализмом стал примером для многих поколений медицинских работников. Бескорыстно оказывал высококвалифицированную медицинскую помощь населению.