Айсен Николаев поддержал бойцов спецоперации во время телемарафона

13 сентября в рамках проекта «Знамя Победы Донбасса» в студии Первого общественного экологического телевидения проходит благотворительный телемарафон «Вперёд Россия – победа будет за нами!». В прямом эфире с обращением к жителям Донбасса и бойцам спецоперации выступил глава Якутии Айсен Николаев, передаёт ЯСИА.

Айсен Николаев отметил, что республика с первых дней специальной военной операции отправляла и отправляет своих лучших сынов защищать права человека и свободу. Сформирован специальный отряд «Боотур», который сейчас уже принимает участие в спецоперации. «Мы все хотим, чтобы люди больше не сидели в подвалах, не боялись взрывов и выстрелов, чтобы пенсионеры вовремя получали пенсию и медицинскую помощь, а дети и молодёжь учились в школах и вузах, занимались спортом, ходили в кино», — сказал Айсен Николаев.

Глава также отметил, что с конца мая Якутия взяла шефство над городом Кировское Донецкой Народной Республики, а 28 июня было подписано соглашение о сотрудничестве.

«В короткие сроки были определены первостепенные задачи. Доставлено большое количество гуманитарной помощи, лекарственных препаратов, специализированной техники. Сегодня ведутся работы по капитальному ремонту школ, больниц, культурно-досуговых центров. Также мы начали разработку мастер-плана города Кировское. Идёт подготовка города к зиме. К отопительному сезону были восстановлены объекты коммунальной инфраструктуры, котельные, ведётся строительство водовода. Делаются дороги, восстанавливается уличное освещение», — отметил Айсен Николаев.

В Якутии оказывают все необходимые меры поддержки участникам спецоперации на Украине и их семьям. Отметим, что целью телемарафона является оказание помощи и поддержки всем, кто сегодня выполняет важную миротворческую миссию по защите Донбасса: воинам, солдатам, бойцам – добровольцам, всем жителям, которые, несмотря на военные действия и бедственное положение, пытаются жить, работать и растить своих детей. Чтобы поддержать наших бойцов, каждый желающий может оказать благотворительную/спонсорскую помощь. Подробнее можно узнать на сайте проекта «Знамя Победы Донбасса».