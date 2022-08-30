30.08.2022
15:44
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Общество

Айсен Николаев побывал в гостях у многодетной семьи

Глава Якутии Айсен Николаев побывал в гостях у многодетной семьи Дины и Сергея Егоровых — победителей в номинации «Многодетная семья» Всероссийского конкурса «Семья года – 2021».

Побывал в гостях у многодетной семьи Дины и Сергея Егоровых — победителей в номинации «Многодетная семья» Всероссийского конкурса «Семья года – 2021».

Глава семьи Сергей работает в строительной компании. Он увлекается кузнечным делом, селяне знают его как опытного плотника и автомеханика. Дина работает учителем музыки, увлекается шитьем, пишет стихи, много времени уделяет воспитанию и развитию детей. У молодой семьи пятерых детей — 12-летние близнецы Кюннэй и Сайаана, 7-летний Саян, 5-летняя Кюнчээнэ и 4-летняя Кэрэчээнэ.

Егоровы рассказали о своей семье, своих увлечениях и традициях. В семье каждый, даже младшие дети, увлечены творчеством. Детишки исполнили замечательную песню про семью.

Крепкая семья – основа будущего нашей республики. Желаю семье Егоровых счастья, мира и добра! Очень рад был познакомиться — пишет глава Якутии в соцсетях.

Фото: https://vk.com/aisennikolaev14
Источник: https://vk.com/aisennikolaev14
Один комментарий на «Айсен Николаев побывал в гостях у многодетной семьи»
  1. Век. 30.08.2022 16:48

    Паразит оно Айсена Николаева пиарства. Лучше уехал к себе улус верхневилюйск там живи с крадеными деньгами от госбюджета и других организаций учреждений Якутий и золотым прийскам и потом к тебя нагрянуть правоохранительные органы РФ и жёстко осудят, да будет так.

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