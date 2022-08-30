Глава Якутии Айсен Николаев побывал в гостях у многодетной семьи Дины и Сергея Егоровых — победителей в номинации «Многодетная семья» Всероссийского конкурса «Семья года – 2021».

Побывал в гостях у многодетной семьи Дины и Сергея Егоровых — победителей в номинации «Многодетная семья» Всероссийского конкурса «Семья года – 2021».

Глава семьи Сергей работает в строительной компании. Он увлекается кузнечным делом, селяне знают его как опытного плотника и автомеханика. Дина работает учителем музыки, увлекается шитьем, пишет стихи, много времени уделяет воспитанию и развитию детей. У молодой семьи пятерых детей — 12-летние близнецы Кюннэй и Сайаана, 7-летний Саян, 5-летняя Кюнчээнэ и 4-летняя Кэрэчээнэ.

Егоровы рассказали о своей семье, своих увлечениях и традициях. В семье каждый, даже младшие дети, увлечены творчеством. Детишки исполнили замечательную песню про семью.

Крепкая семья – основа будущего нашей республики. Желаю семье Егоровых счастья, мира и добра! Очень рад был познакомиться — пишет глава Якутии в соцсетях.