Айсен Николаев поблагодарил правительство республики

9 сентября глава Якутии Айсен Николаев начал еженедельное планерное совещание с руководством правительства и администрации со слов благодарности коллегам за участие в подготовке заседания президиума Государственного совета РФ, которое провел Владимир Путин. Также Николаев выразил благодарность в целом за проведенную исполнительными органами власти работу по подготовке соглашений и меморандумов, заключенных на Пятом Восточном экономическом форуме.

По оценке лидера Якутии, V ВЭФ прошел для республики успешно.

«Это был один из самых удачных форумов, в которых республика принимала участие. Не только из-за итогов Госсовета, но и в силу того, что ряд соглашений, которые были подписаны, в том числе с «Русгидро», «Росатомом», Фондом ЖКХ, «АЛРОСА», имеют важное значение для развития республики уже в ближайшие годы», — отметил Николаев.

Особое внимание Айсен Николаев заострил на доработке проекта Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года, который он представил Владимиру Путину на заседании президиума Госсовета России. Глава поручил кабинету министров республики отработать вопрос с Минвостокразвития и Постпредством Якутии при Президенте РФ. «Это поручение президента нашей страны. До середины ноября он должен программу подписать», — подчеркнул руководитель.

Айсен Николаев также озвучил итоги результатов муниципальных выборов, прошедших в единый день голосования 8 сентября. Выборы состоялись по 4 главам муниципальных районов, 8 главам поселений, по представительным органам муниципальных районов и поселений. Как отметил руководитель республики, муниципальные выборы прошли без нарушений. В трех муниципальных районах победили представители партии «Единая Россия», в Олекминском – самовыдвиженец. Из 18 избранных глав поселений – 16 являются представителями «Единой России», двое – КПРФ.

Отдельно лидер Якутии отметил вопросы, которые необходимо держать на контроле и решать. Это в первую очередь сложившаяся чрезвычайная ситуация в городе Якутске и поселке Жатай, связанная с недостатком завоза авиационного топлива структурами «Роснефти». В связи с этим руководитель республики обратил внимание на проблему наступления многолетнего периода маловодья на реке Лена. «Мы отвыкли от того, что на Лене могут сложиться такие экстремально низкие уровни воды, но период маловодья наступает, и эта ситуация будет повторяться ежегодно. Поэтому по завозу, его прохождению и наполнению необходимо уже сейчас некоторые подходы менять», — сказал Айсен Николаев. Также он дал поручение Алексею Колодезникову взять на жесткий контроль начало отопительного сезона в Якутске.

В ходе планерного совещания с членами кабмина Айсен Николаев поручил Минспорту республики навести порядок в системе записи в спортивные учреждения Якутска, вице-премьеру Кириллу Бычкову – держать на контроле завершение строительства объектов в рамках Инвестиционной программы, провести на высоком организационном уровне заседание Северного форума 24-28 сентября. На форум в Якутск съедутся представители регионов-членов международной организации из 11 стран – восьми приполярных государств (Россия, Канада, США, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания) и трех стран Северо-Восточной Азии (КНР, Республика Корея и Япония). Планируется обсуждение проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Кроме того, Айсен Николаев дал указание зампреду Денису Белозерову и новому руководителю Департамента по делам местного самоуправления Администрации главы и правительства Руслану Платонову проследить за процедурой выплат местным жителям за работу на пожарах. «Все люди, которые мужественно гасили все лето пожары, должны получить оплату вовремя», — отметил глава Якутии. Также Денис Белозеров получил поручение снять режим ЧС межмуниципального уровня на территориях Верхоянского, Жиганского, Момского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хангаласского районов.