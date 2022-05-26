Айсен Николаев поблагодарил Марата Хуснуллина за поддержку

Принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию РФ под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Представил проект «Модернизация и строительство объектов источников теплоснабжения ГУП «ЖКХ» в 2022 году». Марат Шакирзянович поддержал проект и поручил выделить средства в размере 1,4 млрд. рублей из Фонда по содействию реформирования ЖКХ. Еще 362 млн. будет выделено из бюджета республики. Реализация этого проекта позволит закрыть 15 аварийный котельных, построить вместо них 9 новых котельных и на 30% сократить затраты на топливно — энергетические ресурсы в ряде сельских районах республики. Благодарю Марата Шакирзяновича @mkhusnullin за поддержку! @Aisen_Nikolaev