Айсен Николаев: Пик миновали

Глава республики Айсен Николаев рассказал в эфире передачи «Якутия, вперед!» о том, что пик второй волны новой коронавирусной инфекции в столице республики пройден, передает телеканал «Якутия 24». «Безусловно борьба с COVID-19 в центре внимания всего мира. По второй волне по Якутску самый пик мы уже миновали, об этом говорят результаты анализов. В течение ноября мы смогли удержаться и по заполненности коек для пациентов с коронавирусом никогда не падали за 90%», — сказал он. Он сообщил, что в колл-центры республики в октябре в сутки поступало около 20-25 тысяч звонков в день от якутян не только по коронавирусу, но и по другим заболеваниям. «Я считаю что система здравоохранения выдержала благодаря медикам и выражаю им благодарность за это. Также улучшилась самодисциплина якутян. Стало гораздо меньше людей без масок», — отметил он

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/koronavirus/ajsen-nikolaev-myi-minovali-pik-vtoroj-volnyi-koronavirusa-v-yakutske