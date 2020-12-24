Айсен Николаев озвучил предложение по реформированию Ил Тумэна

«В 2021 году предстоят выборы в Государственую Думу. Они должны организованно пройти в стабильной обстановке, чтобы якутяне имели возможность ответственно сделать свой выбор, и республика была достойно представлена в высшем законодательном органе страны», — подчеркнул Айсен Николаев в ежегодном Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) РС (Я) 24 декабря.

Это важно, потому что Якутия огромна, многообразна и занимает значимое место в развитии колоссальной части России, находится на острие преобразований в экономике, в социальной сфере.

Глава Якутии сказал, что республика никак не может оставаться в роли статиста федерального законодательного процесса, стараясь только успевать за быстрыми изменениями.

«Якутия должна снова стать лидером законотворчества, как это было в 90-е годы!» — заявил Айсен Николаев в своём выступлении.

В этой связи он призывал народных депутатов, общественность республики еще раз подумать о реформировании парламента. Айсен Николаев предложил рассмотреть перспективу перехода Ил Тумэна на профессиональную основу уже со следующего созыва. Так, увеличение числа депутатов, работающих на постоянной основе до 35, при существенной оптимизации аппарата, позволит на сегодняшнем уровне расходов значительно повысить оперативность и эффективность законотворчества.

При этом Айсен Николаев предложил сократить представительство партий в Ил Тумэне до 25% депутатского корпуса и соответственно увеличить представленность депутатов – одномандатников, как наиболее и непосредственно приближенных к народу.

Глава республики убежден, что парламент Якутии должен быть лидером среди региональных законодательных собраний.