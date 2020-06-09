Айсен Николаев озвучил главные задачи

По состоянию на 9 июня в республике с начала распространения коронавирусной инфекции зарегистрировано 2 686 подтверждённых случаев COVID-19, выздоровело – 1 411 человек, количество умерших пациентов с подтверждённым диагнозом достигло 17-ти. Наибольшее количество заболевших регистрируется в городе Якутске, Намском и Мегино-Кангаласском улусах, Алданском, Ленском и Мирнинском районах. Об этом в ходе селекторного совещания с главами муниципальных районов и городских округов по эпидемиологической ситуации сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Руководитель региона напомнил, что в республике режим повышенной готовности действует до 14 июня. В последующем для снятия ограничительных мер требуется стабилизация эпидситуации, исходя из критериев, разработанных Роспотребнадзором. Для первого этапа снятия ограничительных мер требуется, чтобы коэффициент распространения инфекции был ниже единицы. На второй этап можно переходить, когда показатель достигнет отметки ниже 0,8 и на третий этап, если показатель равен 0,5. При этом установленный коэффициент должен сохраняться не на 1-2 дня, а держаться стабильно на протяжении определённого времени.

Отмечено, что на сегодняшний день по республике коэффициент распространения заболеваемости равен — 0,8, но по городу Якутску показатель держится на отметке 0,9, а позавчера даже подскакивал до 1.

Кроме того, для снятия ограничительных мер имеются требования по количеству проводимых тестов на выявление инфекции, а также по наличию свободных койко-мест. Якутия по количеству проводимых за сутки тестов на 100 тыс. населения занимает 6-8 место среди субъектов РФ. По свободным койко-местам тоже уверенно выполняет 50%-й показатель.

«От глав районов и городских округов в эти дни требуется особый контроль над соблюдением всех действующих ограничительных мер организациями и предприятиями, гражданами, чтобы достигнутая стабилизация эпидемиологической ситуации привела к постепенному снижению роста заболеваемости. В первую очередь, это касается города Якутска», — подчеркнул Айсен Николаев.

Глава республики отметил необходимость доведения до всех работодателей рекомендаций Роспотребнадзора по отраслям и обеспечения контроля над их соблюдением силами административных комиссий, санитарных врачей и правоохранительных органов.

Говоря о главных задачах на предстоящий период, Айсен Николаев отметил подготовку к проведению ЕГЭ и общероссийскому дню голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Одна из главных задач глав районов – подготовка к проведению ЕГЭ, который пройдет в непростых условиях. Мы должны уберечь выпускников от риска заражения. Необходимо обеспечить все условия для безопасного проведения ЕГЭ, подготовить помещения, обеспечить их средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. По информации Управления Роспотребнадзора по РС (Я) и Минздрава республики у нас порядка 20% заболевших – это дети и подростки. После окончания учебного года процент заболеваемости у детей увеличился», — отметил глава республики.

По состоянию на 8 июня 6 082 выпускника этого года планируют сдавать ЕГЭ. К 16 июня все пункты проведения ЕГЭ должны быть готовы для отработки технологий проведения экзаменов.

Вторая серьезная задача связана с подготовкой к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Главам поручено со всей ответственностью подойти к обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан на избирательных участках.

«Задача крайне непростая, нам необходимо открыть 799 избирательных участков, в том числе в труднодоступных местах, промышленных участках, медицинских учреждениях. Прошу развернуть работу по подготовке и информированию населения о порядке и возможностях голосования», — отметил Айсен Николаев.

В ходе селекторного совещания о текущей эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции доложились главы Амгинского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского районов. Айсен Николаев поручил главам держать ситуацию под личным контролем и предпринять все меры для локализации мест заражения, контролировать лиц, в том числе детей и подростков, прибывающих на территорию муниципальных образований и следить за соблюдением всех действующих ограничительных мер на местах.