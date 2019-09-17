Айсен Николаев ответит на вопросы якутян

«Прямая линия с Айсеном Николаевым» состоится накануне Дня государственности Республики Саха (Якутия), в четверг, 26 сентября. Начало трансляции в 19.00 по якутскому времени.

Айсен Николаев ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы и решения по оперативным и проблемные вопросам, касающимся всех сфер жизни, выскажет своё мнение по стратегическим направлениям развития Якутии.

Трансляция пройдёт на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24», «Россия 24», радио «Саха», «Радио России», а также в социальных сетях.

Задать вопрос Айсену Николаеву можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию по многоканальному телефону.

Свои вопросы главе Якутии жители республики также могут задать заранее, позвонив по телефону 8 (4112) 508229 в рабочие дни с 9.00. до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) или отправив на электронный адрес voprosglave@sakha.gov.ru. Просьба указать фамилию, имя, отчество и контактные данные.