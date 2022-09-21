Айсен Николаев ответит на вопросы якутян

26 сентября в 19:00 часов по якутскому времени состоится «Прямая линия с Айсеном Николаевым».

Ил Дархан ответит на интересующие якутян вопросы, а также с ведущими прямого эфира обсудит актуальные для республики темы.

Трансляция эфира состоится на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24», «Россия 24», радио «Тэтим», «Радио России», Виктория Саха, СТВ-радио и в социальных сетях главы Якутии Айсена Николаева.

Отправляйте заранее свой вопрос на сайт Столетия Республики 100yakutia.ru, в чат-бот в Telegram @voprosGlaveYakutii_bot, а также личным сообщением в аккаунт Главы в Вконтакте или в Одноклассники:

— ВКонтакте: https://vk.com/aisennikolaev14;

— Одноклассники: https://ok.ru/profile/576618790554.

Кроме того, задать вопрос Айсену Николаеву можно будет в ходе прямой линии, позвонив в студию по многоканальному номеру телефона 8 (4112) 32-01-11.