Айсен Николаев отменил в Якутии режим ЧС

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)»

В связи с локализацией лесных пожаров, отсутствием действующих крупных пожаров на активно охраняемой зоне лесного фонда, отменой режимов чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в Сунтарском и Усть-Алданском районах, снижением до I и II класса пожарной опасности на территории Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить с 22 августа 2019 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия).

2. Сообщить о данном решении Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

3. Снять с контроля Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 01 августа 2019 г. № 681 «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)».

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А. Николаев. 22 августа 2019 года