Айсен Николаев отменил праздничный банкет для руководителей и депутатов

Незадолго перед Новым годом я принял решение отменить праздничный банкет для руководителей и депутатов. Сэкономленные средства были направлены, в том числе, на выезд детской сборной Якутии по хоккею на всероссийский турнир в Старый Оскол. В соревнованиях принимали участие 8 лучших команд из разных регионов страны. И вчера наши мальчишки в матче со сборной Тамбовской области завоевали бронзовые медали!!! Поздравляю! Сборную Республики Саха (Якутия) представляли 17 спортсменов из Нерюнгри — ХК Энергия и Якутска -ХК Полярные волки. Спасибо тренерам Денису Чудинову и Александру Чернокнижному. Молодцы ребята! Только вперёд! #ЯкутияВперед #хоккей