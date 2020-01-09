Айсен Николаев отменил праздничный банкет для руководителей и депутатов

Сборную республики по хоккею с бронзовой медалью поздравил в соцсетях глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ. Он рассказал о том, что накануне Нового года отменил праздничный банкет для руководителей и депутатов. А сэкономленные средства были направлены, в том числе, на выезд детской сборной Якутии по хоккею на всероссийский турнир в Старый Оскол.

В составе сборной Якутии играли 17 ребят из хоккейных клубов «Энергия» из Нерюнгри и «Полярные волки» из столицы республики. Тренеры команды Денис ЧУДИНОВ и Александр ЧЕРНОКНИЖНЫЙ.