09.01.2020
11:43
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Политика

Айсен Николаев отменил праздничный банкет для руководителей и депутатов

Сборную республики по хоккею с бронзовой медалью поздравил в соцсетях глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ. Он рассказал о том, что накануне Нового года отменил праздничный банкет для руководителей и депутатов. А сэкономленные средства были направлены, в том числе, на выезд детской сборной Якутии по хоккею на всероссийский турнир в Старый Оскол.

В составе сборной Якутии играли 17 ребят из хоккейных клубов «Энергия» из Нерюнгри и «Полярные волки» из столицы республики. Тренеры команды Денис ЧУДИНОВ и Александр ЧЕРНОКНИЖНЫЙ.

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Незадолго перед Новым годом я принял решение отменить праздничный банкет для руководителей и депутатов. Сэкономленные средства были направлены, в том числе, на выезд детской сборной Якутии по хоккею на всероссийский турнир в Старый Оскол. В соревнованиях принимали участие 8 лучших команд из разных регионов страны. И вчера наши мальчишки в матче со сборной Тамбовской области завоевали бронзовые медали!!! Поздравляю! Сборную Республики Саха (Якутия) представляли 17 спортсменов из Нерюнгри — ХК Энергия и Якутска -ХК Полярные волки. Спасибо тренерам Денису Чудинову и Александру Чернокнижному. Молодцы ребята! Только вперёд! #ЯкутияВперед #хоккей

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Источник: https://www.instagram.com/p/B7FHTeaIZXa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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