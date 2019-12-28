Айсен Николаев осмотрел строящиеся объекты Мегино-Кангаласского улуса

В рамках рабочей поездки в Мегино-Кангаласский улус 28 декабря Глава Якутии Айсен Николаев проверил ход строительства объектов культуры и спорта.

В п. Нижний Бестях Глава Якутии ознакомился с ходом строительства Спортивного комплекса с универсальным залом и плавательным бассейном. Строительство объекта начато в мае 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В трёхэтажном Спортивном комплексе будут размещены два плавательных бассейна общей площадью 13 на 25 метров и 6 на 10 метров, универсальный спортивный зал с игровым полем и 500 посадочными местами для зрителей, а также залы для игр настольным теннисом, занятий аэробикой и силовыми видами спорта.

На сегодня строительные работы идут согласно плану-графику, ввод объекта запланирован на декабрь 2020 года.

«Уверен, что объект станет украшением не только Мегино-Кангаласского улуса, но и всей республики. Спортивный комплекс станет самым крупным спортивным объектом, возведенным в сельской местности и в заречных районах республики», — отметил Айсен Николаев.

В с. Майя Глава республики проверил ход строительства Многофункционального культурно-досугового комплекса им. Д.Ф. Ходулова. Объект будет предназначен для проведения культурно-массовых мероприятий, мастер-классов, занятий танцевальных кружков, спортивно-оздоровительных секций.

Согласно проекту, двухэтажный Многофункциональный культурно-досуговый комплекс общей площадью 3 тыс. кв. м. будет состоять из концертного зала, кинозала, хореографических классов. Ввод объекта запланирован на конец четвертого квартала 2020 года.

Многофункциональный комплекс в с. Майя строится по поручению Главы Якутии Айсена Николаева за счет средств Целевого Фонда Будущих поколений РС (Я).

«Объект имеет индивидуальную планировку. Работы идут согласно плану-графику, и у нас имеется полная уверенность, что в декабре следующего года объект будет введен. Мегино-Кангаласский улус является кузницей талантов, отсюда выросли выдающиеся музыканты, деятели искусства и, конечно, район заслужил, чтобы на его территории был построен такой современный Дворец культуры», — отметил Глава республики.

По итогам осмотра строящихся объектов Айсен Николаев выразил уверенность, что к концу 2020 года один из крупных районов республики – Мегино-Кангаласский улус получит два замечательных объекта. «Это говорит о том, что в нашей республике очень достойные, красивые и современные объекты в сфере образования, культуры и спорта строятся не только в городах, но и в сельских территориях», – резюмировал по итогам объезда Айсен Николаев.