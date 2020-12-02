Айсен Николаев оценил социально-экономическое развитие Оленёкского улуса

В рамках рабочей поездки в Оленёкский улус глава Якутии Айсен Николаев провёл совещание по рассмотрению реализации Стратегии социально-экономического развития района.

Айсен Николаев отметил, что в последние годы Оленёкский эвенкийский национальный район активно развивается и сегодня является передовым среди арктических районов Якутии по показателям социально-экономического развития. В этом большая заслуга предыдущего главы района Александра Степановича Иванова, которым была проделана колоссальная работа по принятию Стратегии социально-экономического развития района и началу её реализации. Результаты проделанной работы жители района уже начинают ощущать, это и запуск волоконно-оптической линии связи, и запуск дизельной электростанции.

«Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, в районе проделана большая работа по строительству социальных объектов. В селе Харыялах с опережением плана-графика ведётся строительство нового здания школы-сада на 120 и 75 мест. Объект планируется ввести в 2021 году», — сообщил Айсен Николаев.

Кроме того, в настоящее время село Оленёк является единственным сельским населённым пунктом не только Якутии, но и Российской Федерации, мастер-план развития которого прорабатывается крупнейшей архитектурной компанией – Московским бюро Асадова, являющимся победителем многих российских и международных архитектурных конкурсов.

Мастер-план развития села, разработанный крупнейшим архитектурным бюро России, после обсуждения с жителями и окончательного утверждения в марте 2021 года уже начнёт реализовываться.