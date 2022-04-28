Айсен Николаев обсудил с Сергеем Ивановым работу АЛРОСА в условиях санкций

Глава Якутии сообщил в своем телеграм-канале @Aisen_Nikolaev:

Сегодня с Президентом АК «Алроса» Сергеем Сергеевичем Ивановым обсудили важные вопросы работы компании в сложившихся условиях и перспективы ее развития. Также рассмотрели ход реализации социальных проектов компании, прогнозы по налоговым поступлениям и финансовым проектировкам на первое полугодие. Безусловно, санкции сказываются на всей российской экономике, в том числе и на наших крупных компаниях. Но вместе мы будем делать все, чтобы показатели компании в этом году не ухудшились.