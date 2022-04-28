28.04.2022
21:50
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Экономика
Айсен Николаев обсудил с Сергеем Ивановым работу АЛРОСА в условиях санкций
Глава Якутии сообщил в своем телеграм-канале @Aisen_Nikolaev:
Сегодня с Президентом АК «Алроса» Сергеем Сергеевичем Ивановым обсудили важные вопросы работы компании в сложившихся условиях и перспективы ее развития. Также рассмотрели ход реализации социальных проектов компании, прогнозы по налоговым поступлениям и финансовым проектировкам на первое полугодие. Безусловно, санкции сказываются на всей российской экономике, в том числе и на наших крупных компаниях. Но вместе мы будем делать все, чтобы показатели компании в этом году не ухудшились.
Фото: Sakhalife
Источник: @Aisen_Nikolaev
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