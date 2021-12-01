Айсен Николаев обсудил с Галиной Данчиковой

Глава Якутии Айсен Николаев и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Галина Данчикова обсудили во вторник в Якутске параметры закона о федеральном бюджете на три года, участие республики в государственных программах и национальных проектах.

«С Галиной Иннокентьевной обсудили позиции республики в федеральном бюджете на трехлетний период, участие Якутии в федеральных программах, выполнение задач в рамках национальных проектов, задач, поставленных в ходе Послания Президента РФ Владимира Путина. Проведена огромная и целенаправленная работа, и сегодня мы видим позитивные результаты, которые касаются каждого якутянина. Республика получит большой объем федеральной помощи на реализацию социальных программ, образование, здравоохранение и культуру», — сказал Айсен Николаев.

Субсидии отражают участие субъектов в государственных программах и национальных проектах, решении задач национальных целей. «Мы достаточно серьезно прорабатывали эти вопросы при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Если в 2021 году субсидии Якутии составили 20 млрд 800 млн рублей, то в 2022 году эта сумма составит 32 млрд рублей 500 млн рублей», — сказала Галина Данчикова по итогам встречи с Ил Дарханом.

В частности, наибольший объем субсидий приходится на единовременные выплаты медицинским работникам, переезжающим на работу в сельскую местность, рабочие поселки и города с населением до 50 тыс. человек, реализацию паллиативной медицинской помощи, выплаты педагогам, переезжающим в села.

Депутат Государственной Думы добавила, что серьезный объем субсидий направлен на организацию горячего питания для учащихся начальных классов. «На три года планируется на эти цели выделить порядка 3 млрд 200 млн рублей», — отметила Галина Данчикова.

Общий объем межбюджетных трансфертов Якутии в 2022 году ожидается в размере порядка 112 млрд рублей.