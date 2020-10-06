Айсен Николаев обозначил мероприятия по стабилизации эпидситуации в регионе

Развитие эпидемиологической ситуации в регионе рассмотрена сегодня, 6 октября, на селекторном совещании у Главы Якутии Айсена Николаева с главами муниципальных образований и городских округов.

Айсен Николаев охарактеризовал эпидситуацию в Якутии как «крайне сложную». Он подчеркнул, что республика вместе со всей страной вернулась к уровню заболеваемости коронавирусом в мае-июне текущего года, указал на рост количества тяжелых больных.

«Мы утратили эпидемиологическую настороженность. Происходят нарушения санитарных норм, проводятся массовые мероприятия. Всё это приводит к резкому ухудшению ситуации», — сказал глава.

Ил Дархан поставил перед главами муниципальных образований ряд требований, обязательных для исполнения.

Во-первых, добиться в муниципалитетах стабилизации эпидситуации путем возвращения к мерам санитарно-эпидемиологической безопасности, предпринятых весной текущего года: это обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, отказ от массовых мероприятий.

Во-вторых, глава указал на необходимость усиления контрольно-надзорных мероприятий по отношению к предприятиям торговли, общепита, развлекательного сектора и общественных мест.

В-третьих, Ил Дархан призвал глав принципиально усилить информационно-разъяснительную работу, чтобы ограничить панические настроения среди граждан, также чтобы призвать к ответственности тех, кто игнорирует меры безопасности.

Главам районов и городов поручено обеспечить резервы инфекционных коек, готовых к развертыванию в течение суток, если этого потребует эпидситуация. Айсен Николаев обратил особое внимание на необходимость максимального охвата населения вакцинацией против сезонного гриппа. Во всех аптеках, даже в самых труднодоступных, отдаленных населенных пунктах, должна быть обеспеченность необходимыми медикаментами для начала лечения коронавирусной инфекции.

Ил Дархан отметил, что в целом система здравоохранения Якутии вполне справляется с текущим напряженным графиком работы.

Ольга Балабкина, вице-премьер Якутии, сообщила, что принимаются меры по выделению дополнительного транспорта по перевозке анализов и медикаментов, но ПЦР-лаборатории в каждом районе открываться не будут. Подчеркнуто, что несмотря на высокую загруженность медицинских работников, на продолжительное ожидание результатов анализов из-за большого количества проводимых исследований, каждый человек, обратившийся за медпомощью, отслеживается.

Изабелла Самойлова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РС(Я), отметила, что 59% заболевших коронавирусом не могут обозначить возможный источник инфекции. Это говорит о том, что люди перестали бояться и не соблюдают меры безопасности в общественных местах. Она призвала проявлять строгость к тем людям, которые не носят маски, пренебрегают мерами безопасности, рискуя заразить окружающих.

Самойлова подчеркнула, что ковид не исчезнет, вирус создает новые реалии жизни. Риски, вытекающие из этой объективной данности, должны осознаваться каждым человеком.

О текущей ситуации и принимаемых мерах по эпидемиологической ситуации в районах Якутии проинформировали глава Мегино-Кангаласского улуса Николай Старостин, глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов, и.о. главы Нюрбинского района Николай Бурнашев. В этих муниципальных образованиях наблюдается сложная эпидситуация.

Заслушав доклады, Айсен Николаев отметил, что ухудшение ситуации в районах касается прежде всего ответственности глав. Необходимо срочно принимать самые строгие меры по стабилизации ситуации. Глава Якутии отметил, что при дальнейшем ухудшении показателей будут приняты соответствующие меры по отношению к руководителям муниципальных образований.