Айсен Николаев обозначил ключевые моменты Послания президента страны Федеральному Собранию РФ

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 15 января принял участие в традиционном оглашении Послания президента России Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию Российской Федерации и прокомментировал ключевые моменты, обозначенные главой государства.

«В Послании президента было несколько ключевых направлений. Первое, это новые меры социальной поддержки семей с детьми, программы по борьбе с бедностью, увеличение доходов населения. Все эти меры, безусловно, очень важны для нашей республики, в особенности это касается реализации мер, направленных на поддержку семей с детьми до 7 лет», — отметил Айсен Николаев.

Президент страны Владимир Путин озвучил, что с 1 января 2020 года семьям за рождение первенца будет выплачиваться материнский капитал. Он также предложил предусмотреть с января 2020 года ежемесячные выплаты на детей до 7 лет включительно семьям, у которых доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

В целях стимулирования рождаемости Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года. Он также сообщил об ежегодном индексировании величины материнского капитала и предложил увеличить размер маткапитала ещё на 150 тысяч рублей.

Кроме того, президент предложил обеспечить бесплатным горячим питанием в школе всех учащихся с 1 по 4 классы.

«Считаю, что это достаточно революционные подходы, которые, безусловно, коснутся и нашей республики, которая всегда отличалась высокими показателями рождаемости. Эта мера послужит дополнительным стимулом для того, чтобы в нашей республике становилось ещё больше многодетных семей. Мы должны добиться того, чтобы в нашей республике, в нашей стране понятие «многодетная семья» не было синонимом выражения «малоимущая семья», как это зачастую, к сожалению, происходит», — подчеркнул Ил Дархан.

Важное место в повестке Послания президента страны Федеральному Собранию РФ, по мнению Айсена Николаева, также отведено сферам здравоохранения, образования, в частности, повышению доступности медицинской помощи. «Считаю, что это абсолютно необходимые и важные инициативы. И те шаги, которые сегодня делает наша республика в этом направлении, как раз соответствуют руслу федеральной политики», – добавил глава региона.

«Ну и, конечно, глава государства озвучил большой пакет конституционных реформ, касающийся увеличения роли парламента и регионов, усиления роли Государственного совета. С точки зрения усиления демографических процессов в государстве, все эти предложения давно назрели. В целом, считаю, что в своём ежегодном Послании президент страны Владимир Владимирович Путин озвучил важные предложения и инициативы, отвечающие сегодняшнему настроению гражданского общества в стране», — резюмировал Айсен Николаев.