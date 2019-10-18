Айсен Николаев: Объемы и темпы дорожного строительства будут только нарастать

Высокую планку готовности к большим объемам работы и личной ответственности за эффективную реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Глава Якутии Айсен Николаев поставил перед министром транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), главой города Якутска, главами муниципальных образований и руководителями дорожных ведомств.

Сегодня, 17 октября, Айсен Николаев провел видеоселекторное совещание о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Покровске.

Работу в Хангаласском улусе Глава республики начал с осмотра автодороги «Умнас», где были проведены ремонтные работы. Айсен Николаев отметил, что в целом результатами проведенных работ удовлетворен. При этом Глава особо подчеркнул целесообразность перехода на долгосрочные контракты с подрядчиками.

«Это исключит участие в торгах недобросовестных подрядчиков, которые не только сроки срывают, но и сдают работы низкого качества», заметил Айсен Николаев.

В этом году в рамках исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» по республике запланирован ввод 122,4 км участков дорог на 22 объектах на сумму 2 млрд 767 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета выделен 1 млрд 226 млн рублей.

На сегодняшний день план реализации нацпроекта в Якутии выполнен на 76 процентов.

«Есть полная уверенность, что объем работ по региональным дорогам, который запланирован на 2019 год, будут исполнен на 100 процентов. Есть определенные опасения по городу Якутску, которые подтверждает и глава города, но всё-таки мы надеемся, что уровень исполнения и здесь будет порядка 95 процентов. Много вопросов возникает по срокам и качеству исполнения дорожных работ», прокомментировал сегодняшнюю ситуацию Айсен Николаев.

Снижение темпов дорожных работ в основном происходит из-за задержек в оформлении проектно-сметной документации, позднего проведения торгов, нередко подводят недобросовестные подрядчики, которые побеждают в торгах с применением явного демпинга и в последующем не справляются с требованиями заказчика. Айсен Николаев дал четкое указание в короткие сроки решительно устранить эти недочеты в текущей работе.

Глава Якутии напомнил, что национальный проект должен постоянно находиться в поле зрения органов власти, контрольно-надзорных органов и общественности.