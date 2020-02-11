Айсен Николаев об исполнении нацпроектов: Нам нужны кардинально новые подходы

В Якутии подвели итоги реализации нацпроектов за 2019 год. Сегодня из 78 федеральных проектов регион участвует в 52. По итогам прошлого года на их исполнение направлено почти 19 млрд рублей из федерального бюджета. Это ремонт и строительство дорог, социальных объектов, расселение из аварийного жилья, борьба с бедностью и т.д.

Очередное заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам провел 10 февраля Айсен НИКОЛАЕВ. Глава республики заслушал доклады членов кабмина, несущих персональную ответственность за нацпроекты, и поставил перед ними новые задачи.

«По нацпроектам правительством республики проводится большая системная работа. Из 78 федеральных проектов Якутия участвует в 52. Утверждены паспорта 47 региональных проектов. По итогам 2019 года общее исполнение финансирования проектов в республике составило 18,9 млрд рублей, а это 92% от плана», – сказал Николаев.

Подробный отчет представили члены правительства. В частности, они озвучили основные достижения 2019 года. К примеру, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в нормативное состояние 122,9 км дорог регионального значения, по нацпроекту «Жилье и городская среда» из 38,37 тыс. кв. м. из аварийного жилищного фонда переселено 1335 человек. А благодаря «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» началась реконструкция взлетно-посадочных полос в Олекминске, Нерюнгри, Жиганске, Якутске, строительство аэропортового комплекса в Верхневилюйске, разработка проектов аэропортов Мирного, Магана, Полярного, Усть-Неры.

«Год исполнения нацпроектов показал, что нужны кардинально новые подходы, перезагрузка всей системы управления. Раскачка и промедление просто недопустимы. Главную цель, повышение качества жизни людей, мы добьемся, если предадим нацпроектам новые масштабы и темпы. Не будет ожидаемого эффекта, если мы не отойдем от привычной практики лишь освоения финансовых средств», – сказал Николаев.

Среди основных проблем в реализации нацпроектов глава назвал низкую информированность жителей и озвучил результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в конце 2019 года.

«Меньше половины якутян, всего лишь 44%, что-нибудь знают о нацпроектах. Лишь четверть респондентов уверено, что они реализуются в интересах жителей республики. Остальные считают, что в национальных проектах заинтересованы только власти и крупный бизнес», – отметил он.

Такой результат, уверен Ил Дархан, недопустим для региона, которому предусмотрены из федерального бюджета «колоссальные ресурсы». В качестве примера руководитель республики привел программу по расселению из ветхого и аварийного жилья. Проект должен улучшить условия жизни 66 тысяч якутян.

Говоря о задачах на 2020 год, Айсен Николаев отметил повышение компетенций сотрудников, причастных к исполнению нацпроектов, вовлечение к мероприятиям общественников, включая контроль за их реализацией, цифровизацию процессов.

Премьер Якутии Владимир СОЛОДОВ добавил, что в текущем году совету по стратегическому развитию и национальным проектам необходимо акцентировать внимание на повышение эффективности закупочной деятельности, мониторинг реализации нацпроектов путем цифровой платформы. Немаловажным фактором, уверен глава кабмина, остается качественное освещение нацпректов, информирование населения о программах по повышению качества жизни населения.

Напомним, что нацпроекты реализуются по всей России по личной инициативе президента страны Владимира ПУТИНА. Их цель – повысить уровень жизни россиян, создать условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Всего нацпроектов 13, все они действуют и на территории Якутии.