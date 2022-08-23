Айсен Николаев о заготовке сена: Ситуация сложная…

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел совещание по ходу кормозаготовительной кампании в республике. Ситуация сложная. На сегодняшний день скошено 258 422 га сенокосных угодий, заготовлено более 259 тысяч тонн сена — это 63% от общего плана. Особенно сложно сенокосная кампания проходит в Верхоянском и Кобяйском районах. Работа по организации мобильных бригад по республике заметно отстает. Сейчас силами бригад заготовлено 7 412 тонн сена.

Причина не только в засухе и подтоплениях, но и в организации работы на местах. Надо понимать, что работа по кормозаготовительной кампании — это ответственность как самих районов, так и правительства республики и министерства сельского хозяйства. Вся необходимая помощь оказывается, работа на местах должна проходить оперативно и организованно. Поручил максимально усилить работу, чтобы достичь достаточных для зимовки скота показателей. Районам-лидерам по кормозаготовке по необходимо создавать дополнительные запасы сена для продажи другим районам.