Айсен Николаев о второй волне коронавируса

Регионы справились с задачами по недопущению распространения коронавируса на своих территориях, которые поставил президент страны Владимир Путин. Об этом глава республики заявил в ходе прямого эфира на телеканале РБК.

Айсен Николаев поблагодарил главу государства за предоставленное регионам право самостоятельно принимать решения в условиях пандемии коронавируса. «Причем не только по ограничительным мерам, но и по мерам, связанным с работой систем здравоохранения, контроля и администрирования», – добавил он.

По мнению главы республики, такое решение помогло. «Сейчас в Якутии вторая волна коронавируса пошла на спад, порядка 40% коек уже свободны. Количество тяжелых больных сократилось на 50%. Вместе с тем некоторые проблемы остались, в том числе, связанные с логистической системой, природно-климатическими условиями республики», – отметил глава.

Также Айсен Николаев подчеркнул, что все вопросы федеральным центром решаются оперативно.