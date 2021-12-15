Айсен Николаев о восстановлении лесов после пожаров

Лесные пожары, разгоревшиеся в республике этим летом, показали важность слаженных действий органов местного самоуправления. Поэтому сейчас главной задачей муниципалитетов является обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов. Об этом в ходе своего Послания сообщил глава республики Айсен Николаев.

«Главы наслегов и районов руководили тушением пожаров не из кабинетов, а на передовой. Я был с ними и на пожарах, и на прямой связи круглые сутки и знаю, какой ценой далась защита поселков во многих улусах. Проблем много – нехватка техники, нехватка ресурсов. Здесь нам необходимо принять решения по механизму финансирования и организации работ», — отметил Айсен Николаев.

При этом в полный рост встаёт вопрос восстановления лесов, которое не решалось десятилетиями. Республике предстоит начать эту работу с нуля. Для этого надо создавать научно–внедренческую, технологическую базу, начать подготовку специалистов. Для этого необходима разработка долгосрочной комплексной программы. В разработку программы должны быть вовлечены ученые-лесоводы под эгидой Научно-образовательного центра «Север», ресурсы лесного хозяйства, партнеры из реального сектора экономики.

Новшеством в вопросах предотвращения ущерба от лесных пожаров станет создание на территории республики карбонового полигона, в котором на основе цифровых технологий специалисты будут вести мониторинг углеродного баланса в природе, а для поглощения деревьями вредных выбросов в воздух будет сформирована сеть лесных карбоновых ферм.

«Прошу народных депутатов поддержать развитие отрасли лесовосстановления и в целом минимизации ущерба окружающей среде от природных пожаров законодательными решениями. В том числе, в рамках рассмотрения во втором чтении проекта Экологического кодекса республики. Прошу наших депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации поднять эту тему на уровне федерального законодательства», — подчеркнул Айсен Николаев.

Отметим, что в Якутии на 2022 год финансирование охраны лесов от пожаров за счёт средств федерального бюджета вырастет в 5,5 раз и составит 1 млрд 619 млн рублей. Это позволит увеличить кратность авиационного патрулирования лесов в 3 раза, наземного — в 8 раз. Численность сотрудников парашютно-десантной пожарной службы возрастёт почти вдвое – до 405 человек.