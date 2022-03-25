25.03.2022
18:08
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Якутия

Айсен Николаев о визите Юрия Трутнева

Глава Якутии в своем телеграм-канале сообщил:
Ключевое мероприятие сегодняшнего дня – совещание заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева с участием глав дальневосточных регионов и руководителей федеральных органов власти по вопросам обеспечения Северного завоза. Уже в прошлом году в некоторых регионах наблюдались существенные задержки в реализации северного завоза. В этом году к этому добавились такие проблемы, как повышение цен и увеличение стоимости кредитных ресурсов. На сегодняшнем совещании мы рассмотрели ряд мер, направленных на снижение стоимости северного завоза, в том числе субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам, запуск транспортных линий, который позволит завозить продукты и товары своевременно и надёжно. Благодаря Юрию Петровичу руководителям федеральных органов исполнительной власти даны конкретные поручения по обеспечению своевременного исполнения программы северного завоза. @Aisen_Nikolaev

Фото: @Aisen_Nikolae
Источник: @Aisen_Nikolae
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