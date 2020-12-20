Айсен Николаев анонсировал ввод фабрики на Нежданинском золоторудном месторождении и строительство дороги «Яна» в Томпонском районе

19 декабря Айсен Николаев в режиме ВКС провёл в п. Хандыга совещание по исполнению поручений о социально-экономическом развитии Томпонского района.

«Сегодня мы рассмотрели ряд вопросов социально-экономического развития Томпонского района. Промышленные проекты, которые недавно казались сложными в исполнении, приобрели реальный характер. В 2021 году вступит в строй фабрика на Нежданинском золоторудном месторождении, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и трудоустройства местных кадров. Это крупнейший проект не только для Якутии, но и в целом для золотодобычи в стране», — отметил Айсен Николаев.

Руководитель региона подчеркнул, что в Томпонском районе активно развивается транспортная инфраструктура, строятся муниципальные и федеральные дороги. Появляются новые возможности для сельских территорий. Так, в рамках соглашения республики с крупной добывающей компанией «Полиметалл» планируется строительство и ремонт региональной дороги «Яна», которая выходит на федеральную трассу «Колыма» и связывает арктические районы республики с центральной Якутией. «Полиметалл» вложит в проект порядка 2 млрд рублей и построит дорогу протяжённостью 350 км от села Тополиное Томпонского района до села Барылас Верхоянского. Это позволит обеспечить круглогодичную связь с данным улусом. В рамках соглашения республика со своей стороны тоже вложит более 2 млрд рублей и проведёт ремонтные работы на региональной дороге «Яна» от федеральной трассы «Колыма» до села Тополиное Томпонского района, а также построит четыре моста на этом участке. Айсен Николаев добавил, что после строительства дороги до Барылас, «Полиметалл» передаст его в собственность региона.

Глава Якутии считает, что Томпонский район показал за год неплохую динамику развития. Второй год подряд растёт численность населения, проводится активное строительство жилья и новых социальных объектов.

Так, сегодня в Хандыге переселенцы из аварийного жилья получили новые квартиры в 64-х квартирном и 28-ми квартирном жилых домах, а также в посёлке состоялось торжественное открытие нового здания Томпонской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова.