Айсен Николаев о «собачьей» проблеме Якутска

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ пишет в своем фейсбуке:

— Вокруг пункта передержки безнадзорных животных города Якутска в эти дни сложилась серьезная ситуация, потребовавшая моего вмешательства.

7 марта я издал указ об установлении карантина по бешенству животных в Якутске и Жатае в связи с выявленным вирусом.

9 марта проникшие на территорию ППЖ люди вскрыли контейнер, где было более ста трупов животных – некоторые со следами насильственной смерти. Видео разлетелось по соцсетям, вызвав заслуженный шквал возмущений пользователей со всей страны.

Я сразу же поручил провести проверку. Комиссия с участием полиции, прокуратуры, правительства, мэрии, зоозащитников, в том числе автора видео, СМИ подтвердила обнаруженный вирус бешенства и законность действий ветеринаров, усыпивших животных, которые могли контактировать с больной собакой.

Вместе с тем остается много вопросов как к работе пункта передержки, так и к работе Управления ветеринарии.

Как говорит департамент ветеринарии, 153 собаки и 48 кошек были усыплены 7-8 марта ветеринарами.

Со слов работников пункта передержки, кроме усыпленных животных, в контейнере находились собаки, погибшие на улицах города под колесами машин или от болезней.

Сейчас в ППЖ объявлен строгий карантин – без соответствующих прививок вход строго запрещен.

Сегодня я запретил усыплять собак, которые не контактировали с больным животным. Пока анализы показывают, что эти 72 собаки здоровы. Вполне обычными они выглядят и на видео, снятом сегодня. Закон позволяет им находиться в ППЖ в условиях карантина.

И все-таки я хочу напомнить людям об ответственном отношении к животным. Мы в ответе за тех, кого мы приручили, как бы банально это не звучало. Щенок или котенок – это не игрушка, которую можно выкинуть, когда надоест. Причина появления бездомных животных одна – безответственность владельцев.

В эти дни я ежечасно нахожусь на связи с зоозащитниками из Якутска и других регионов, с ветеринарами, с главой города. Ситуация полностью под контролем.

К сожалению, свара в соцсетях по этому поводу сознательно подогревается с аккаунтов с украинскими айпи, которые откровенно занимаются разжиганием межнациональной розни – с обеих сторон. Нам, людям, надо сохранять спокойствие и быть людьми.