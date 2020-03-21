Айсен Николаев о ситуации по больным коронавирусом в Якутии за сутки

Ситуация по больным коронавирусом в Якутии со вчерашнего дня не изменилась – в республике семь больных с официально подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом 21 марта по итогам утреннего заседания по эпидемиологической ситуации в Республике Саха (Якутия) сообщил Глава республики Айсен Николаев.

«Больные с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся в стационаре на лечении. Состояние у них всех удовлетворительное, у некоторых появилось заметное улучшение состояния», – добавил глава Якутии. Сегодня в инфекционных больницах находится 28 человек, в обсерваторе – порядка шестидесяти человек.

По словам Николаева, вчера в целом по республике проведено 256 анализов на наличие или отсутствие новой коронавирусной инфекции. «Все анализы отрицательные. Эта хорошая новость. Установлен весь круг контактировавших с больными, который составляет 207 человек. Все выявлены и установлены, и все будут вовлекаться в режим изоляции и сдачи анализов», – подчеркнул Айсен Николаев. Лица, контактировавшие с больными, помещены в обсерватор. Несколько человек, незначительно контактировавших с больными, находятся в режиме самоизоляции.

Глава призвал к режиму обязательной самоизоляции на дому для якутян, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и для совместно проживающих с ними лиц. Таких лиц, по состоянию на вчерашний день (20 марта 2020 года) – 2 841 человек.

Кроме того, Айсен Николаев обратил внимание на дальнейшую работу по переходу государственных и муниципальных учреждений на удалённую работу. «Социальная изоляция, уменьшение социальных контактов между людьми – это главная работа по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции», – отметил глава и обратился к работодателям республики как можно больше переходить к удалённому принципу работы. С учётом развития инфокоммуникационных технологий особых трудностей в этом нет, уверен Ил Дархан.

Также глава сообщил, что по его поручению глава города Якутска Сардана Авксентьева ограничила время работы ночных развлекательных заведений до 23.00 часов. Ограничения по общепиту и торговым центрам не вводятся. Но при неблагоприятном развитии ситуации такие меры будут применены. По мнению Главы республики, тотальное закрытие торговых центров, что предлагают в социальных сетях, может привести к коллапсу по снабжению продуктами питания и товарами первой необходимости. По снабжению продовольственными и непродовольственными товарами в республике всё спокойно.

«Прошу жителей республики без необходимости не посещать общественные места, следить за своим здоровьем, особенно беречь пожилых людей. К сожалению, эта болезнь особенно тяжело проходит для пожилых людей», ­– подчеркнул Айсен Николаев.