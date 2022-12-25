Айсен Николаев о самом трудном в 2022-м году

В Намцах открылся Дворец культуры и духовного развития им. М. К. Аммосова, в нём расположатся управление культуры, музей, галерея, концертный зал, ЗАГС.

Объект построен Фондом будущих поколений за счет средств компании АЛРОСА в честь 125-летия со дня рождения Максима Аммосова и 100-летия Якутской АССР.

Сейчас глава Якутии Айсен Николаев отвечает на вопросы журналистов на выездной пресс-конференции в новом дворце в Рамках.

На вопрос Sakhalife, что было наиболее сложным в этом году, Айсен Николаев сказал:

Наша страна жила более 70 лет мирной жизнью. Нам всём пришлось очень сложно в этом году, ведь мы никогда прежде не сталкивались с прямым военным конфликтом, в котором участвуют сотни тысяч людей. Но мы были вынуждены быстро научиться принимать решения в резко изменившихся условиях проведения спецоперации.

Лично для меня самым трудным было встречаться с родными наших погибших героев… Я с ними разговариваю и в неофициальном обстановке. Для них потеря близкого человека — это невосполнимая утрата. Им очень нужна наша поддержка. Мы должны сделать всё, чтобы они знали, что их родные отдали свои жизни за правое дело.

Айсен Николаев ответил на самый популярный вопрос

На пресс-конференции в Намцах Айсен Николаев сказал, что его сейчас очень часто спрашивают, пойдет ли он на второй срок?

— Я отвечу просто — если будет доверие президента страны и поддержка населения республики, то я выдвинусь на второй срок.

Сетевое издание SAKHALIFE.RU