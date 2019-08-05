Айсен Николаев о реализации программы переселения из аварийного жилья в Ленском районе

Глава Якутии Айсен Николаев проверил ход реализации второго этапа республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в Ленском районе.

Напомним, что в мае текущего года руководитель республики уже приезжал в Ленск. Тогда он пообщался с жителями деревянного жилого фонда по улице Ленина, проинспектировал строительство жилого комплекса по улице Орджоникидзе и провел совещание о ходе исполнения программы, по итогам которого дал ряд поручений в адрес членов Правительства республики и представителей муниципалитета. В частности, Айсен Николаев поставил задачу усилить разъяснительную работу с населением по актуальным темам, касающимся программы.

На этот раз Айсен Николаев встретился с жителями аварийного 16-квартирного дома по улице Пролетарская. Одна квартира находится в муниципальной собственности, хозяевам девяти квартир будут предоставлены квартиры в новом жилом комплексе, остальные 6 собственников приняли решение получить компенсации за жилые помещения и интересовались сроками их предоставления. Глава республики дал поручение профильным структурам возместить компенсации до октября текущего года.

Затем глава Якутии провел совещание по реализации второго этапа республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья с участием кабинета министров, представителей районной администрации и мэрии города. Он отметил позитивные изменения в части исполнения программы, произошедшие за последние три месяца.

«Вижу, что есть позитивные изменения. Когда мы встречались с людьми в мае, многие еще не очень хорошо понимали принцип действия программы. Было много путаницы и у местных властей. Сегодня я вижу, что они реально занялись этой проблемой. Увеличена численность людей в администрации, которые занимаются вопросами переселения из аварийного жилого фонда, но самое главное – жители теперь проинформированы», – сказал руководитель республики.

Тем не менее, Айсен Николаев поручил муниципальным властям усилить взаимодействие с местным населением, застройщиками и другими организациями, задействованными в реализации программы. Ведь в Ленском районе один из самых больших объёмов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – до 2024 года здесь надо расселить порядка 124 тыс. кв. метров жилья. За эти пять лет будет проведена большая работа – должна быть переселена почти треть города Ленска.

«Уже сегодня надо выводить работу на новый уровень, вплотную работать с застройщиками, с жителями и со службой по вопросу техподключения. Только в тесном контакте мы сможем принять правильные решения и в установленные сроки переселить всех граждан», – заключил он.