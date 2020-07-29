Айсен Николаев о новом председателе правительства Якутии

Недолго осталось гадать о председателе правительства Якутии, пост которого вакантен с 3 апреля – момента назначения Владимира СОЛОДОВА указом президента ПУТИНА временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края.

Об этом заявил Айсен НИКОЛАЕВ сегодня, 29 июля в прямом эфире телеканала Якутия24. Глава Якутии напомнил, что исполняющим обязанности председателя правительства республики является Алексей Засимович КОЛОДЕЗНИКОВ. Однако уже в ближайшее время, ближайшую неделю даже, будет принято решение по человеку, который будет исполнять обязанности председателя правительства Якутии на постоянной основе. Затем кандидатура будет внесена в Ил Тумэн.

Напомним, что согласно действующего законодательства республики, кандидатура премьер-министра должна быть согласована с парламентом. Ближайшая сессия Ил Тумэна запланирована на сентябрь, сейчас народные депутаты на парламентских каникулах.

Таким образом, новый назначенец месяца полтора будет работать с приставкой и.о.

В информационном поле регулярно появляются вбросы о том, что тот или иной руководитель из-за пределов республики может возглавить правительство Якутии. Ранее назывались фамилии Леонида ПЕТУХОВА, Макара ГЕРМАНА, Кирилла БЫЧКОВА. В последние дни появилась информация об Андрее ТАРАСЕНКО.