Айсен Николаев о поправках в Конституцию РФ

12 марта состоялось XIV пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Народные депутаты приняли важнейшее решение в свете последних политических событий.

Айсен Николаев, Секретарь регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

«На заседании Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) рассмотрен Федеральный закон о внесении изменений в Конституцию РФ. С 1993 года Конституция страны не претерпевала подобных изменений. Сегодня конституционным большинством депутаты Государственного Собрания одобрили поправки и поддержали президента нашей страны, который был инициатором данного законопроекта. Достаточно много живой дискуссии было в комитетах и непосредственно при обсуждении уже в самом Государственном Собрании.

Поправки в Конституции направлены в первую очередь на укрепление государства, усиление различных институтов власти, в том числе и Федерального Собрания.

Достаточно серьезная работа идет на укрепление таких основополагающих поправок как, ежегодная индексация выплат, пенсии, социальные выплаты, а также о размере минимальной оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Ранее это закреплялось подзаконными актами, сейчас это закрепляется в Конституции страны, в основном законе страны. И это, конечно же, огромный шаг и в борьбе с бедностью, и защите людей труда.

Очень важная новелла касается того, что впервые будет закреплено Конституцией сохранение и гарантия государством культурного, языкового многообразия многонационального союза равноправных народов. Я считаю, что это важнейшая поправка для нашей страны. Сегодняшнее голосование и обсуждение – это начало большой работы, которую будет вести государственное собрание и руководство республики для организации Всенародного голосования, которое пройдет 22 апреля. Население нашей республики, как и население всей страны, выразит свое отношение к поправкам».