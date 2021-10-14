Айсен Николаев о поездке в Абый — соцсети

«По-особенному тепло вчера встретила меня гостеприимная Абыйская земля. Первым делом я ознакомился с ходом реконструкции аэропорта поселка Белая Гора. Все работы идут в срок, даже с некоторым опережением графика.

Побывал в селе Кэбэргэнэ, где живут удивительные люди, истинные патриоты своего северного края. Несмотря на удаленность от большой земли, в селе кипит жизнь. Запах свежеиспеченного хлеба в местной пекарне вернул меня в детство – такой же вкусный! Посетил и строящиеся объекты – котельную и спортивный зал.

Открыли новое здание врачебной амбулатории. Раньше она располагалась в ветхом здании 50-х годов постройки. Новое здание отвечает всем современным требованиям. Такие амбулатории должны стать стандартом для северных поселков. Во время церемонии здания большой неожиданностью для всех нас стало появление стаи лебедей, которые пролетели прямо над нами. Сельчане уверены, что это не случайность, а счастливый знак!

В районе состоялось значимое событие – открытие первого торгово-логистического центра «Якутоптторга». Самое главное, что в центре не только богатый ассортимент, но и доступные цены – намного ниже, чем были раньше. По моему поручению в каждом арктическом районе Якутии должны быть построены такие торгово-логистические центры.

Под конец дня провел совещание по социально-экономическому развитию Абыйского района. Сейчас, когда для этого появились все возможности, жизнь в Арктике должна развиваться быстрее. В первую очередь, это касается повышения качества жизни и доходов северян. Все вопросы, которые были поставлены сегодня администрацией и местными жителями, обязательно будут рассмотрены Правительством республики.

Поздним вечером из Белой Горы в режиме онлайн принял участие в панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели. В дискуссии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом», заместитель министра энергетики РФ, руководители Международного агентства по атомной энергии, Мирового энергетического совета, а модератором секции выступил известный телеведущий Сергей Брилев. Развитие энергетики Арктики — это тоже одна из наших приоритетных задач!

Перед нами стоят новые цели, которые мы непременно достигнем!»,- написал Айсен Николаев в своих социальных сетях.