Айсен Николаев о поддержке семей военнослужащих

Глава Якутии сообщил в своем тгк @aisen_nikolaev:

Провел совещание по исполнению Указа «О мерах поддержки семей военнослужащих». По всей республике идет активная работа по оказанию мер поддержки семьям наших военнослужащих. Но есть отдельные моменты, по которым поступают вопросы. Есть ситуации, когда даже в маленьких селах у людей требуют ненужные справки, продолжают начислять платы за детские сады и питание в школах. Хотя руководители прекрасно знают о всех призванных земляках. Считаю, что это недопустимо. Отзывчивость и поддержка очень важны сейчас. Сегодня непростительно любое затягивание сроков оказания помощи. Подход к оказанию всех мер должен быть комплексным, исключающим всякую бюрократию и хождение по кабинетам. Обращения от семей, начиная от помощи в быту, должны быть незамедлительно приняты в работу на местах. Поручил проработать все эти вопросы, чтобы семьи наших добровольцев и мобилизованных граждан не остались один на один с проблемами. Республика должна обеспечить надежный тыл нашим ребятам, в том числе помогая их близким.