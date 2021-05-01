Айсен Николаев о Первомае в сложной эпидситуации

Уважаемые якутяне!



От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!

Этот день, проникнутый особой атмосферой, одинаково радостно встречают люди разных поколений. Он не только объединяет людей разных возрастов и профессий, но и символизирует возрождение природы, пробуждение от долгой суровой зимы. С Первомаем мы связываем надежды на лучшие перемены, уверенность в мирной, счастливой и стабильной жизни.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в праздник Весны и Труда мы второй год вынуждены отказаться от привычных шествий по центральным улицам, массовых мероприятий, дружеских встреч и выездов на природу. Ради общего блага мы должны провести первомайские выходные дома, в кругу своей семьи.

Однако, несмотря на все трудности, всеми любимый праздник ничуть не утратил своей ценности. Сегодня мы по традиции чествуем людей труда – тех, кто славит родную Якутию своим талантом и профессиональным мастерством, обеспечивает ее благополучие и процветание.

Особые слова благодарности в это непростое время мы адресуем врачам, медицинским работникам, на чьи плечи легла борьба с распространением коронавируса, говорим спасибо всем трудящимся. Благодаря стараниям каждого из вас мы пережили самые трудные периоды пандемии, избежали большого кризиса в экономике.

Дорогие друзья!



Якутяне всегда умели работать сплоченно, самоотверженно, консолидируясь для достижения общей цели, понимая, что только труд –активный, творческий, радостный – наполняет жизнь истинным смыслом, гарантирует счастливое будущее наших детей.

В этот замечательный весенний день желаю вам новых свершений! Пусть вместе с весной придут новые идеи, а ваш труд всегда приносит только удовлетворение! Мира и добра вам и вашим близким!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев