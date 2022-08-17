Айсен Николаев о налоговых льготах для предпринимателей Якутии

17 августа в ходе заседания Координационного совета по предпринимательству глава Якутии Айсен Николаев поручил проработать возможность установления налоговых льгот для предпринимателей региона на 2023 год.

Напомним, согласно принятому в начале года региональному закону установлены налоговые послабления для бизнеса. Так на 2022 год снижены налоговые ставки по УСН с объектом «доходы» – до 1%, с объектом «доходы за вычетом расходов» – до 5%. Такие ставки установлены для всех предпринимателей за исключением торговли алкогольной продукцией, а также предоставляющих финансовые и страховые услуги. Если ранее предприниматель, будучи на УСН «доходы», оплачивал 6% налогов от размера дохода, то благодаря принятым мерам поддержки только 1% от дохода. Для тех, кто находится на УСН «доходы за вычетом расходов», ставка снижена с 10% до 5%.

Глава отметил, что было принято правильное решение по налоговым льготам, получателями которых станут порядка 25 тысяч субъектов малого предпринимательства.

«В итоге введения налоговых льгот поступления по УСН не сократились, а, наоборот, увеличились на 36%. Это яркий показатель того, что снижение налогов способно вывести бизнес из «тени», – подчеркнул глава.

На встрече были рассмотрена позиция республики в Общероссийском рейтинге индекса административного давления с 22-го места в 2021 году до 69-го по итогам первого полугодия текущего года.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Альбина Кычкина пояснила, что при расчёте индекса административного давления учитывались показатели контрольно-надзорной деятельности восьми федеральных органов – Роспотребнадзора. Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, МЧС России, Росздравнадзора, Ространснадзора и Роструда.

«Такие показатели говорят том, что подходы к проведению контрольно-надзорной деятельности надо менять. Задача снижения давления поставлена для всех органов власти и на всей территории Якутии», – подчеркнул глава.

Айсен Николаев отметил необходимость усиления прокурорского контроля за фактами избыточного административного давления на бизнес.

На заседании также были обсуждены вопросы установления льготных тарифов на коммунальные услуги для предпринимателей и другие меры поддержки субъектов малого предпринимательства в условиях санкций.