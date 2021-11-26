Айсен Николаев о метавселенной

Братья Ушницкие и Айсен Николаев

Глава Якутии в своем официальном телеграм-канале высоко оценил перспективы якутских IT компаниЙ:

— Якутские IT компании совершили новый прорыв — компания MYTONA первой в России объявила о создании собственной метавселенной! Это огромный новый рынок, потенциально оценивамый в сотни миллиардов долларов. Для MYTONA это возможность стать одной из крупнейших технологических компаний мира. А для тысяч якутян, которые занимаются разработкой этих решений — возможность реализовать свои амбиции на самом высоком уровне и изменить то, как люди общаются в Интернете. Развитие технологий — это не только новые рабочие места, но и новое качество жизни.

Надо отметить, что о создании метавселенной впервые объявил создатель Facebook Марк Цукерберг, а затем и компания Microsoft. Вы только представьте, какой это уровень! Доступ к приложению «Mytonaverse» появится уже в середине декабря на всех мобильных платформах

От всей души поздравляю наших ребят и желаю самых высоких достижений! @aisen_nikolaev