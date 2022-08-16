Айсен Николаев о масштабировании местных IT-разработок

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел совещание по вопросам масштабирования местных разработок, которые вчера были презентованы председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину.

Разработка по развитию российской сети кинопроката «Extra Cinema» — это уникальная полноценная система для кинотеатров. Она стоит в разы дешевле зарубежной техники, которыми оснащаются большинство кинотеатров. Уже 27 августа, в День российского кино, мы откроем три первых зала в Якутии, а до конца года из республиканского бюджета будут оснащены еще 7 залов. Благодаря этому проекту, смотреть кино на большом экране смогут жители даже самого маленького и отдаленного села. На совещании обсудили перспективы развития проекта, в том числе и возможности для дальнейшего распространения в других регионах страны.

Поддержу также получат разработчики мобильных и компьютерных игр. Поручил министерству инноваций и цифрового развития республики подготовить методику для распространения опыта на общероссийском уровне.

До конца этого года к высокоскоростному интернету будет подключен Анабарский район. Со следующего года начнётся строительство новых линий связи в других арктических районах республики. Необходимо разработать схему строительства и подписать соответствующее соглашение с Минцифры РФ уже в сентябре.