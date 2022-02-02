Айсен Николаев о главном в борьбе с омикроном?

В своем официальном тгк Аймен Николаев, глава РС(Я) сообщил:

— Провел очередное суженное совещание оперативного штаба республики по недопущению распространения COVID-19.

Начинает по чуть-чуть увеличиваться количество госпитализированных. При этом резервы коечного фонда у нас большие.

В реанимациях находятся 88 пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.

Один из важных факторов борьбы с болезнью на сегодняшний день — это вакцинация и ревакцинация. Если по республике уровень привитых первым компонентом вакцины превысил 80%, то по темпам ревакцинации есть отставания. Поручил оперативному штабу вместе с Департаментом местного самоуправления отработать эти вопросы.

Еще раз подчеркнул необходимость обратить особое внимание на первичное звено здравоохранения. В большинстве районов упор до сих пор делается на стационарное звено, увеличение количества коек, запрос на аппараты ИВЛ — все эти меры должны были приниматься в борьбе со штаммом дельта, а не омикрон. Самое главное сейчас звено — это амбулаторный прием первичного звена. Это надо держать на постоянном контроле.

В целом мы удержали распространение болезни в Якутске. Вектор сдвигается в сторону районов. Резкий рост выявился в Олекминском районе. Особенное внимание нужно уделить северным районам.

Все районы должны быть готовы работать в условиях большой заболеваемости.