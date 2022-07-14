14.07.2022
18:16
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Якутия

Айсен Николаев о федеральной помощи пострадавшим от верхоянского наводнения

Глава Якутии @Aisen_Nikolaev о поддержке федерального центра при ликвидации последствий дождевого паводка в Верхоянском районе. Видео тгк @YakutiaOpershtab

Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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