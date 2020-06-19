Айсен Николаев о духе консолидации

Секретарь якутского регионального отделения партии “Единая Россия”, Ил Дархан Айсен НИКОЛАЕВ сделал пост в своем Instagram о помощи бизнеса и волонтеров в борьбе с COVID-19



Немаловажным фактором в борьбе с коронавирусной инфекцией стала помощь со стороны представителей бизнеса и многих добровольцев — от медиков до простых жителей республики.

Об этом Айсен Николаев сообщил во время онлайн-заседания Ленского клуба с губернаторами регионов Дальнего Востока, где обсуждалось дальнейшая жизнь макрорегиона в посткоронавирусное время.

Пандемия коронавируса смогла внести в жизнь всех слоев населения не только страх за здоровье и благополучие семьи, но и объединила силы для совместного решения сложившихся проблем.

Так, представители всех видов бизнеса Якутии — крупного, малого и среднего, привлекли большие финансовые средства в борьбе с распространением коронавируса — более 600 миллионов рублей. Значительную помощь оказали и добровольцы, которые решили не оставаться в стороне и внести собственную лепту к приближению триумфа над инфекцией.

«Ряды волонтеров пополнялись ежедневно. Помощь с их стороны оказывалась по самым разным направлениям — это и волонтеры-медики, а также те ребята, которые помогали пожилым людям», — сообщил Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что все эти действия помогают сохранить дух консолидации не только в республике, но и в целом по стране. По мнению Секретаря ЯРО партии “Единая Россия” подобные примеры помогают развивать человеческий капитал и повышать роль добровольчества в укреплении принципов гражданского общества.