Айсен Николаев о четвертой корректировке бюджета Якутии

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел рабочую встречу с министром финансов РС (Я) Валерием Алексеевичем Жондоровым. На встрече рассмотрели предложения по корректировке государственного бюджета 2022 года. Это будет четвертая корректировка бюджета. Обсудили те направления, которые обязательно должны быть в ней учтены. Например, это повышение минимальной оплаты труда, субсидирование авиабилетов в Арктические районы, обеспечение санрейсов и приобретение кормов для сельхозтоваропроизводителей. Также поручил предусмотреть ресурсы на исполнение Указа о поддержке семей военнослужащих.