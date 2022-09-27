27.09.2022
18:29
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Финансы

Айсен Николаев о четвертой корректировке бюджета Якутии

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел рабочую встречу с министром финансов РС (Я) Валерием Алексеевичем Жондоровым. На встрече рассмотрели предложения по корректировке государственного бюджета 2022 года. Это будет четвертая корректировка бюджета. Обсудили те направления, которые обязательно должны быть в ней учтены. Например, это повышение минимальной оплаты труда, субсидирование авиабилетов в Арктические районы, обеспечение санрейсов и приобретение кормов для сельхозтоваропроизводителей. Также поручил предусмотреть ресурсы на исполнение Указа о поддержке семей военнослужащих.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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