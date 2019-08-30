Айсен Николаев: Нужно усилить прогнозно-поисковые направления в геологоразведке

29 августа в рамках первого Нефтегазового форума республики в г. Мирном Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по рассмотрению задач геологоразведочного комплекса акционерной компании «АЛРОСА».

На совещании рассмотрен ход выполнения компанией плана геологоразведочных работ на 2019 год, обсужден план на 2020 год и вопрос лицензирования недропользователей. С информацией о задачах геологоразведочного комплекса Группы «АЛРОСА» выступили главный геолог АК «АЛРОСА» Константин Гаранин и начальник Отдела поисковой геологии АК «АЛРОСА» Илья Серов.

Подводя итоги совещания, глава республики Айсен Николаев в целях повышения эффективности геологоразведки указал на необходимость усиления прогнозно-поискового направления и научного сопровождения данных работ на территории республики.

В совещании приняли участие заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» Алексей Дьячковский, первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Алексей Колодезников, министр промышленности и геологии РС(Я) Максим Терещенко, глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов, начальник Управления по недропользованию по РС(Я) Игорь Лацановский, руководители предприятий и представители научно-производственных организаций республики.