Айсен Николаев ночью в режиме ВКС

Глава Якутии глубокой ночью в режиме ВКС принял участие в местных и региональных властей в рамках 26-ой климатической конференции ООН, которая проходит в эти дни в городе Глазго, Шотландия.

— Это мероприятие было организовано Агентством по вопросам управления местных органов власти при поддержке Глобальной группы ООН. В силу огромной территории и северных экосистем наша Якутия испытывает на себе драматические последствия изменений природы. В течение последних лет республика ежегодно сталкивается с проблемой лесных пожаров. Я рассказал, что победа над лесными пожарами этого года в Якутии и их последствиями достигнута благодаря единству властей, бизнеса и местного населения. Взаимодействие с другими странами.