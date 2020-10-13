Айсен Николаев: необходимо избегать панических настроений

Глава Якутии Айсен Николаев 13 октября в режиме видеоконференцсвязи принял участие в пленарной дискуссии Международной научно-практической конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия», организованной Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Участники конференции обсудили актуальные вопросы, связанные с особенностями вируса COVID-19, профилактикой опасной болезни, работой волонтёрских движений, государственной информационной политикой во время пандемии.

Глава Якутии в ходе пленарной дискуссии представил опыт региона по борьбе с пандемией коронавируса. В своём выступлении Айсен Николаев более подробно остановился на наработанном регионом опыте. Учитывая особые условия жизнедеятельности региона, территориальные и климатические особенности, в северных и арктических районах республики, в сельских поселениях, городах и крупных районных центрах вводились разные уровни ограничительных мер. Благодаря такой вариативности удалось избежать экономического коллапса и социальных потрясений, удержать темпы реализации крупных инфраструктурных проектов и строительства объектов в рамках национальных проектов.

«С учётом особенностей республики мы реализовали ряд практик, которые могут быть использованы в других регионах страны. Так, во время летних каникул организовали мониторинг состояния здоровья детей, приезжающих на отдых в муниципалитеты. Это позволило своевременно выявлять коронавирусную инфекцию, не допуская её распространения в районах», — отметил Айсен Николаев.

Пандемия подтолкнула к ускорению цифровизации во всех сферах жизнедеятельности региона. В социальной сфере упрощены процедуры начисления выплат и пособий в проактивном режиме, в сфере здравоохранения шире внедряется система телемедицины «Облачная поликлиника», новое отношение к учёбе и пониманию доступности лучшего образования независимо от места жительства формирует дистанционное обучение, для реформы и результативности власти ведётся модернизация деятельности государственных органов.

По мнению Айсена Николаева, одним из ключевых вызовов пандемии стала востребованность в совершенно новом уровне открытости власти. С первых дней в республике стали обязательными ежедневные брифинги оперштаба, прямые эфиры Главы региона, членов Правительства, глав муниципалитетов в социальных сетях. В статусе официальных обращений руководителями госорганов отрабатываются обращения жителей республики, присланные через аккаунты в социальных сетях. Достоверная информация необходима с одной стороны для избежания отрицания опасности, а с другой – панических настроений.

«Задача властей – создать условия для выявления и лечения заболевших, организовать безопасные условия труда и учебы, предоставления услуг, функционирования экономики, обеспечить помощь незащищенным гражданам. Нам надо формировать ответственное и осознанное поведение людей, по сути, формировать новую санитарную культуру. Каждый должен принять то, что именно всеобщая солидарность в соблюдении эпидемиологических требований и есть самая надежная защита от глобальных угроз пандемии», — заключил Айсен Николаев.



Участники пленарной дискуссии, среди которых были министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан, Президент международной независимой медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ» Христос Христу, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Калужской области Владислав Шапша, положительно оценили опыт Якутии по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.