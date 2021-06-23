Айсен Николаев недоволен

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 22 июня в ходе оперативного заседания республиканской КЧС по лесным пожарам выразил недовольство работой ответственных структур и ведомств по выявлению и тушению лесных пожаров, возникающих на территории региона.

«Региональным профильным структурам необходимо оперативнее реагировать на возникающие лесные пожары. Ждать пока они достигнут нескольких сот гектаров, а потом начинать их тушить ­– это прямой путь к неэффективному использованию ресурсов, сил и средств, приводящий к увеличению количества пожаров и площади территорий лесного фонда пройденной огнем», — подчеркнул глава региона.

По данным Якутского управления гидрометеослужбы, в эти дни практически на всей территории республики установилась жаркая сухая погода. Пятый класс пожароопасности действует в Мирнинском, Сунтарском, Хангаласском улусах, на юге Томпонского района, а также в городе Якутске и его окрестностях. Четвёртый класс пожароопасности установлен в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Намском, Нюрбинском, Оймяконском районах. Такая аномально жаркая погода будет держаться на всей территории республики до конца июня.

При этом ситуация осложняется сухими грозами, которые в эти дни прошли по ряду районов, что привело к увеличению количества лесных пожаров. По оперативным данным на 19.00 часов 22 июня в Якутии на территориях лесного фонда действуют 64 лесных пожара на общей площади 49 тыс. га. На тушении задействованы 1586 человек и 139 единиц техники. Прямой угрозы населённым пунктам и объектам экономики не отмечается.

Как сообщил первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ, основными причинами возгорания являются сухие грозовые разряды и человеческий фактор. Органами дознания МЧС России по РС (Я) совместно с работниками лесничеств, сотрудниками МВД проводится работа по установлению лиц причастных к возникновению лесных пожаров. В результате работы составлено 215 протоколов по административным правонарушениям, вынесено 157 постановлений о привлечении к административной ответственности, возбуждено 11 уголовных дел в 6 муниципальных образованиях.

Айсен Николаев отметил, что в связи с установлением на территории республики очень жаркой сухой погоды до +35 градусов, что влечёт угрозу быстрого увеличения количества лесных пожаров, он подпишет Указ об объявлении в лесном фонде Республики Саха (Якутия) режима ЧС регионального характера.

По итогам заседания КЧС Айсен Николаев обратил внимание руководителей всех ответственных структур на оперативное реагирование на возникающие очаги пожаров для быстрого принятия решения по их следующей ликвидации. Региональным ответственным профильным министерствам и ведомствам, главам муниципальных районов поручено держать ситуацию с лесными пожарами на постоянном контроле.