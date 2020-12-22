Айсен Николаев назвал условие, при котором Якутии интересно создание ДВ-авиакомпании

— По крайней мере в ближайшие годы никакого слияния авиакомпании «Якутия» с создаваемой дальневосточной авиакомпании не будет, — отметил Айсен НИКОЛАЕВ на сегодняшнем онлайн-брифинге. – Обе наши авиакомпании – «Якутия» и «Полярные авиалинии» сохранятся.

Речь может идти только о доверительном управлении нашими акциями в создаваемой авиакомпании – 25% акций авиакомпании «Якутия». Другие регионы согласны передать всю свою авиацию. Функции интегратора взяла на себя «Аврора».

Создание дальневосточной авиакомпании позволит стабилизировать цены авиабилетов на внутренние рейсы, благодаря субсидии из федерального бюджета. Только при наличии федеральных субсидий Якутии интересна дальневосточная авиакомпания. Если субсидий не будет для нас участие в дальневосточной авиакомпании лишено смысла, отметил глава Якутии.

Айсен Николаев отметил, что Юрий ТРУТНЕВ в курсе позиции республики и поддерживает ее.

Главная задача – стабилизировать авиаперевозки и снизить тарифы, считает Айсен Николаев.

Напомним, что по поручению президента России на Дальнем Востоке будет создана региональная авиакомпания.