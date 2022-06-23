Названы причины лидерства Якутии в демографии

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, выступая 23 июня на VII Всероссийской конференции по вопросам демографического развития Дальнего Востока и Арктики, подчеркнул, что выстроенная за многие годы система мер федерального и регионального уровня позволяет Якутии сохранять лидирующие позиции по основным демографическим показателям на Дальнем Востоке.

«Мы гордимся тем, что наша республика традиционно является одним из лидеров в стране по рождаемости. Большие семьи, где в заботе и любви нескольких поколений растет много детей – это одна из наших замечательнейших традиций. Сегодня в Якутии живут 32 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается более 110 тысяч детей. Сохранение лидирующих показателей рождаемости обеспечивается за счёт рождения третьих и последующих детей, то есть за счёт многодетных семей», – сказал Николаев. Он подчеркнул, что республика поддерживает Президента России Владимира Путина в том, что многодетная российская семья должна стать нормой в стране, ценностью, ориентиром для общества и выразил готовность республики делиться опытом.

Юбилейный 2022-ой год в Якутии объявлен Годом Матери. Утверждён комплекс дополнительных мер поддержки, проводятся мероприятия, направленные на повышение социальной значимости и общественного внимания к вопросам семьи, материнства и детства, повышения статуса материнства. Для каждого ребёнка, рождённого в юбилейном году, учрежден целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей.

Многодетные семьи больше других подвержены риску бедности, поэтому в республике планомерно проводится политика по их поддержке. Так, в 2019 году в Якутии принят закон «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)». Реализуется жилищная программа для семей с пятью и более детьми.

«В ней участвуют свыше 1800 семей, и я поставил перед правительством республики за пять лет полностью решить этот вопрос. С 2020 года в республике обнулён транспортный налог для многодетных. По моему предложению ряд муниципальных образований принимает решения об освобождении семей с пятью и более детьми от налога на имущество. В прошлом году внедрена «Карта жителя Якутии», в том числе как дополнительный цифровой сервис для многодетных семей. В этом году мной расширены преференции по льготному и бесплатному посещению многодетными семьями учреждений культуры и спорта. Особое внимание уделяем приёмным семьям, буквально 10 дней назад парламент поддержал мои предложения и принял закон о двукратном увеличении вознаграждения приёмным семьям», – сказал лидер республики.

Сегодня Республика Саха (Якутия) является динамично развивающимся регионом с высокими темпами социально-экономического развития, в которой во главу угла ставится благополучие людей. Создание новых производств, продвижение инфраструктурных проектов, внедрение новых технологий во всех сферах жизнедеятельности, развитие транспорта, связи и инфокоммуникационных технологий тесно связаны с созданием условий для привлечения и закрепления людей в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики.

Ключевым фактором демографического благополучия Ил Дархан назвал создание равного доступа жителей республики к качественному образованию и здравоохранению, к ценностям культуры и комфорту среды проживания даже в самых отдаленных районах. Огромное значение для благополучной жизни людей на колоссальной территории Якутии имеет качество окружающей среды и экологическая безопасность.

Айсен Николаев отметил, что в ходе конференции предстоит обсудить широкий круг актуальных проблем демографии, предложить пути решения демографических вопросов на Дальнем Востоке, отвечающих новым вызовам времени, и пожелал участникам плодотворной работы. Глава предложил участникам VII Всероссийской конференции «Демографическая политика Дальнего Востока и Арктики» обсудить предложение к руководству страны об объявления Года матери в Российской Федерации в 2023 году.

VII Всероссийская конференция по вопросам демографического развития Дальнего Востока и Арктики проходит 23-24 июня в Якутске. В рамках конференции состоятся шесть панельных сессий, выставка народных мастеров получателей социальных контрактов, презентационная площадка средств индивидуальной защиты и технологий для работы в экстремальных условиях Севера, тематические сессии – семинары для участников конференции, руководителей и специалистов социальной сферы.