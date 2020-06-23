Айсен Николаев назвал основную причину распространения коронавируса

За последние сутки в Якутии выявлено 75 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 61 случай зарегистрирован в Якутске, 14 – в районах республики, из них 6 – в Нерюнгринском районе. Об этом сообщил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ.

«Если по Якутску наблюдается небольшое снижение, то в районах республики наблюдается прирост», – отметил Айсен Николаев.

По словам главы республики, растёт число случаев, связанных с внутрисемейными контактами, а также с работой нелегальных междугородних такси.

Также глава региона сообщил, что в Якутске 33 пациента сегодня находятся в тяжелом состоянии, из них 11 – на аппаратах ИВЛ. Количество летальных исходов достигло 26, в основном, это люди старше 65 лет с большим количеством хронических заболеваний. Вместе с тем, растёт и количество выздоровевших пациентов.

«По количеству тестов на 100 тысяч населения республика уверенно входит в число лидеров по РФ. Это позволяет нам выявлять максимальное количество положительных анализов на ранней стадии», – сказал руководитель республики.

Коэффициент распространения вируса в республике снизился с 1,24 до 1, при этом, как отметил Айсен Николаев, для стабилизации эпидситуации необходимо сократить показатель до 0,8.

Айсен Николаев призвал жителей республики не забывать про соблюдение профилактических мер.