Айсен Николаев назвал главную задачу Якутии

В Якутии сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. После двух месяцев, когда за сутки выявлялось менее 100 новых случаев COVID-19, за последние дни количество выявляемых случаев начал превышать этот показатель. Коэффициент распространения заболеваемости в регионе стал выше единицы. Об этом сегодня, 16 июля, в ходе совещания Республиканского оперштаба с участием глав районов и городских округов сообщил руководитель республики Айсен Николаев.

По мнению главы региона, ни в коем случае нельзя исключать дальнейший риск распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время достаточно большой рост заболеваемости наблюдается в районах республики, в особенности в промышленных.

По данным регионального министерства здравоохранения увеличивается и количество госпитализаций больных из районов республики в больницы города Якутска. При этом пациенты поступают в крайне тяжёлом состоянии. В настоящее время в реанимационных отделениях находятся 74 человека, из них 20 человек в крайне тяжёлом состоянии.

Айсен Николаев озвучил, что вчера подписал указ о продлении режима повышенной готовности в республике по 30 августа 2021 года. В указе предусмотрены новые правила обслуживания посетителей в COVID-free зонах, а также допуска сотрудников в предприятиях и организациях после отпусков. Ил Дархан поручил главам муниципальных образований и городских округов ознакомиться с указом и принять его к исполнению.

«Наша главная задача – не допустить роста заболеваемости путём массовой вакцинации населения, контроля за соблюдением действующих ограничений, оперативного выявления и локализации очагов заражений, своевременного выявления инфицированных и их контактных лиц», — подчеркнул руководитель республики.

По республике план вакцинации от новой коронавирусной инфекции установлен в пределах 60% от общего количества взрослого населения. На сегодняшний день этот план выполнен на 60 с лишним процентов. Ситуация по вакцинации в районах республики абсолютно разная. Есть районы, в которых план уже перевыполнен и близок к 100%, это Аллаиховский, Момский и Эвено-Бытантайский районы. Но имеются и те районы, в которых план по вакцинации не доведён и до 50%, это Амгинский, Верхневилюйский, Намский, Таттинский и Чурапчинский улусы. Есть ряд районов, где достаточно большое количество доз вакцин, но их использование остаётся крайне низким, это Алданский и Ленский районы.

Глава Якутии также озвучил, что в его адрес от жителей наслегов поступает много обращений о том, что вакцину можно получить только в районном центре. В связи с этим министерству здравоохранения поручено организовать выезд мобильных прививочных бригад в населённые пункты районов республики. Это необходимо сделать с учётом проведения сельхозработ и с началом сенокосной кампании.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Маргарита Игнатьева обратила внимание глав муниципальных образований и городских округов на исполнение постановления от 13 июля 2021 года. В документе чётко прописана категория граждан, которые должны пройти обязательную иммунизацию до 15 августа. Это работники образования, здравоохранения, торговли, сферы предоставления социальных и бытовых услуг и другие. Работодатели и индивидуальные предприниматели должны обеспечить вакцинацию 70% работников, относящихся к данной категории. Неукоснительно должны соблюдаться и требования по допуску на работу сотрудников после отпусков.

Далее о ходе вакцинации в районах республики доложились главы и заместители глав Амгинского, Верхневилюйского и Таттинского улусов.

В Амгинском улусе запланировано вакцинировать 6 640 человек, что составляет 60% от общего количества взрослого населения. На 16 июля в районе имеется 8 120 доз вакцин. Первый компонент вакцины получили 3 107 человек, что составляет 46,7% от общего плана, второй компонент — 2 403 человека, что составляет 36,1%.

В Верхневилюйский улус всего поступило 4 630 доз вакцин. Первый компонент получили 4 031 человек, что составляет 45,3% от плана. Второй компонент получили 3 237 человек, что составляет 36,7% от плана. Общий процент вакцинированных равен 39,2%.

В Таттинский улус всего поступило 4 640 доз вакцин. По району запланирована вакцинация 8 100 человек, на данный момент первый компонент вакцины получили 3 428 человек, что составляет 42,3%.